2019-07-08T15:38:46+03:00
Общество

Завершено строительство китайского марсохода для миссии 2020 года

Ученые Китая хотят обнаружить признаки жизни на красной планете
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Завершено строительство первого китайского марсоходаЗавершено строительство первого китайского марсоходаФото: REUTERS
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В Китае завершено строительство марсохода, который планируют применить к первой миссии КНР на Марсе в 2020 года. Предстоящая миссия будет включать орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль.

«Основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе», - приводит газета Global Times слова научного руководителя Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, который сообщил, что в задачи миссии будет также входить изучение атмосферы, ландшафта и потенциала красной планеты для трансформации, чтобы в будущем она смогла стать пригодной для жизни людей.

Напомним, что ранее марсоход Opportunity не пережил пыльную бурю, которая началась 30 мая 2018 года, продолжалась более 3 месяцев и охватила весь Марс - в том числе и район, в котором находился марсоход NASA. Солнечные батареи, питавшие Oppy лишились света и перестали вырабатывать энергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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