2019-07-08T16:39:58+03:00
Политика

Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»

Об этом лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг сообщил в интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Британский политик Пол Голдинг у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.Британский политик Пол Голдинг у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
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Как рассказал в интервью «Комсомольской правде» лидер партии «Британия прежде всего» (Britain First) Пол Голдинг, «дело Скрипалей» в его трактовке официальным Лондоном вызывает недоверие у части английской общественности:

— Думаю, это [«дело Скрипалей»] просто ещё один пример совместной работы западных разведок и СМИ, чтобы очернить имя любого, кто пытается противостоять глобализму, — в данном случае, объектом их атаки стала Россия, — полагает наш cобеседник.

Также в интервью «КП» господин Голдинг раскритиковал антироссийскую политику нынешнего Лондона и напомнил, «в критические моменты истории, например, в Первую и Вторую мировые войны, две наши страны были союзниками».

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери неизвестно отравил международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо независимого расследования Лондон обвинил в инциденте Москву, использовав его как повод для усиления антироссийских санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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