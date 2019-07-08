2019-07-08T16:42:36+03:00
Экономика

Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубля

Курс евро был повышен Банком России до 71,71 рубля
Александр ДЖУМАЕВ
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Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубляКурс доллара на вторник повысился до 63,87 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс единой европейской валюты, установленный на вторник, 9 июля, повысился до 71, 71 рубля. Курс доллара, в свою очередь, увеличился до 63,87 рубля.

Согласно данным Банка России, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 17,86 коп., составив 67,3965 рубля. По состоянию на 16:30 8 июля, индекс Московской биржи составляет 2816,16 пункта, а индекс РТС - 1393,28 пункта.

В июне этого года сайт kp.ru сообщал, что курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля. По состоянию на четверг, 20 июня, курс евро достиг отметки 71,61 рубля. В Минэкономразвития, в свою очередь, ранее заявили, что доллар в ближайшие пару лет дорожать не будет; в текущем году средний курс доллара составит 65,1 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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