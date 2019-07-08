СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-08T18:50:32+03:00

В Госдуме считают, что оскорбившего Путина грузинского журналиста нужно экстрадировать в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Депутаты Государственной Думы России считают, что журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире президента России Владимира Путина должен быть экстрадирован в Россию и предстать перед российским судом. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", - приводит "Интерфакс" слова Володина.

Ранее в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине на русском языке с использованием ненормативной лексики. Впоследствии руководство телеканала приняло решение о временном отстранении Габунии от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU