2019-07-08T18:54:58+03:00
Экономика

Суд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Макла Калви

По словам следователя, будучи на свободе, бизнесмен может оказать давление на свидетелей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Макла КалвиСуд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Макла КалвиФото: REUTERS
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В понедельник, 8 июля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 13 октября срок домашнего ареста основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный».

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, то есть до 13 октября», - зачитал постановление судья Артур Карпов.

По словам следователя, срок домашнего ареста бизнесмену нужно продлить, поскольку, будучи на свободе, Калви может скрыться, оказать давление на свидетелей или «продолжить заниматься преступной деятельностью».

Защита предпринимателя заявила о намерении обратиться с жалобой в Мосгорсуд.

Напомним, американский инвестор был задержан 15 февраля этого года по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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