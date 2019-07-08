Госдума порекомендовала правительству внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии

СЕГОДНЯ 22:00 2019-07-08T22:00:42+03:00

Госдума рекомендует кабинету министров рассмотреть и представитель президенту России предложения о специальных экономических мерах в Грузии в связи с последними событиями в этой стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это решение было принято парламентариями "в связи с продолжением недружественных действий со стороны Тбилиси"

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Госдума рекомендует кабинету министров рассмотреть и представитель президенту России предложения о специальных экономических мерах в Грузии в связи с последними событиями в этой стране. Об этом говорится в проекте заявления парламентариев, размещенном в думской электронной базе данных.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом <...> "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", - говорится в тексте заявления.

Парламентарии также осудили серию антироссийских провокаций в Грузии, а также отметили, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", говорится в проекте заявления палаты.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости выдачи оскорбившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина журналиста Георгия Габунию России для проведения суда над ним. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, решение было принято по итогам заседания совета Думы

ИСТОЧНИК KP.RU