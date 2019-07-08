В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-08T22:18:32+03:00

У здания телеканала "Рустави", в свою очередь, возобновился митинг, участники которого требуют увольнения телеведущего Георгия Габунии и директора телеканала Ники Гварамии. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

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Вечером в понедельник, 8 июля, в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента и у здания Дома пионеров проходят две противостоящие акции, разделенные кордоном полиции.

Как сообщает "Интерфакс", на площади у здания парламента с утра находятся радикальные группировки, вышедшие на улицу в знак протеста против проведения в грузинской столице "маршей и акций извращенцев". По другую сторону оцепления находятся протестующие, основным требованием которых является отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии; представители этой акции ранее заявили, что намерены отбить площадь у "нанятых правительством грузинских радикалов".

У здания телеканала "Рустави", в свою очередь, возобновился митинг, участники которого требуют увольнения телеведущего Георгия Габунии и директора телеканала Ники Гварамии. По данным телеканала, число участников акции растет, а сами манифестанты настроены агрессивно.

Ранее в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине на русском языке с использованием ненормативной лексики. Впоследствии руководство телеканала приняло решение о временном отстранении Габунии от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU