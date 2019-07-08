В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста
Вечером в понедельник, 8 июля, в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента и у здания Дома пионеров проходят две противостоящие акции, разделенные кордоном полиции.
Как сообщает "Интерфакс", на площади у здания парламента с утра находятся радикальные группировки, вышедшие на улицу в знак протеста против проведения в грузинской столице "маршей и акций извращенцев". По другую сторону оцепления находятся протестующие, основным требованием которых является отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии; представители этой акции ранее заявили, что намерены отбить площадь у "нанятых правительством грузинских радикалов".
У здания телеканала "Рустави", в свою очередь, возобновился митинг, участники которого требуют увольнения телеведущего Георгия Габунии и директора телеканала Ники Гварамии. По данным телеканала, число участников акции растет, а сами манифестанты настроены агрессивно.
Ранее в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине на русском языке с использованием ненормативной лексики. Впоследствии руководство телеканала приняло решение о временном отстранении Габунии от работы.
ИСТОЧНИК KP.RU