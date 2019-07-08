У здания телеканала NewsOne прошла акция протеста

СЕГОДНЯ 22:38 2019-07-08T22:38:41+03:00

Несколько десятков активистов перекрыли дорогу у здания, а также поджигали пиротехнику

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Несколько десятков активистов провели митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве, требуя от редакции изменить информационную политику. По словам манифестантов, журналисты телеканала "пропагандируют российскую точку зрения на события".

"Проблема существует уже пять лет. Много политиков ходят на его эфиры, легализуют этот канал и говорят, что здесь полностью сбалансированная подача информации. <...> Но, по сути, они пропагандируют российскую точку зрения", - заявил один из участников акции в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Сообщается, что участники акции поджигали пиротехнику, а также принесли плакаты с антироссийскими лозунгами. Порядок в районе обеспечивали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее.

Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 7 июля; предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Эта инициатива вызвала негативную реакцию ряда украинских политиков и общественных движений, а Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. После этого телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста из-за угроз, поступивших в адрес журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU