2019-07-09T02:43:19+03:00
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий попросил Зеленского защитить украинских журналистов
Юлия ДИВЕЕВА
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Телеведущий Андрей МалаховТелеведущий Андрей МалаховФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как телемост между Москвой и Киевом был отменен из-за угроз в адрес украинских журналистов. Видеообращение появилось на его странице в Инстаграм.

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Обращение Андрея Малахова к Владимиру Зеленскому
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"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей", - отметил Малахов.

Телеведущий призвал Зеленского выполнить свои обязанности, как гаранта Конституции, и сделать все необходимое для защиты журналистов на Украине. Он отметил, что надеялся, что телемост станет "праздником улыбок и счастья".

Как писал сайт kp.ru, на 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. В нем должны были принять участие простые граждане из России и Украины. Мероприятие было отменено 8 июля из-за угроз физической расправы, которые поступали в адрес журналистов и сотрудников телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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