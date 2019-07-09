2019-07-09T12:12:05+03:00
Политика

Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Идею телемоста Киев - Москва в Национальном совете незалежной назвали психологической операцией [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOneНацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOneФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку украинского телеканалаканала NewsOne из-за инициативы проведения телемоста Киев - Москва «Надо поговорить», который был анонсирован в эфире канала «Россия-1» в воскресенье, 7 июля. Об этом сообщил член Нацсовета незалежной Сергей Костинский, подчеркнув, что подобными действиями редакция осуществляет «психологические операции».

«Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности», - сказал Костинский, обратив внимание на то, что в отношении телеканала могут применить «жесткие меры».

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс телемоста между гражданами России и Украины. Сообщалось, что передача начнется в 18:00 мск и продлится два часа, но позже появилась информация, что телемост не состоится. Боле того, через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве, требуя от редакции изменения информационной политики.

Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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