Дело против Кевина Спейси может быть закрыто в ближайшее время

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-09T13:05:11+03:00

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Судебное дело в отношении актера Кевина Спейси, обвиняемого в домогательствах в 2016 году к нетрезвому 18-летнему парню в кафе, может быть закрыто.

По данным телеканала CNN, потерпевший по делу о сексуальных домогательствах отказался предоставить защите смартфона, при помощи которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента.

Ранее сторона обвинения предоставила защите Спейси данные, которые, по их словам, были получены с указанного телефона, но адвокаты настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон.

Защита актера говорит о том, что перед тем, как передать смартфон правоохранительным органам, мать молодого человека удалила с него часть содержимого, имеющего отношение к делу. Такие действия адвокаты назвали уничтожением улик.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Спейси не признал свою вину по факту сексуальных домогательств к 18-летнему юноше. Мать молодого человека обвиняет актера в том, что в июле 2016 года он сначала напоил ее сына, а потом совершил развратные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU