2019-07-10T12:40:35+03:00
Политика

Кремль: поставки в Турцию С-400 идут по плану

Ранее Эрдоган сообщил, что в данный момент идет подготовка к отправке российских комплексов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: поставки в Турцию С-400 идут по плануКремль: поставки в Турцию С-400 идут по плануФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию идут по плану, в соответствии с имеющимся контрактом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поставки осуществляются своевременно в рамках имеющегося контракта», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в сроках поставки российских ЗРК Турции.

Напомним, ранее президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил, что в данный момент идет подготовка к отправке в Турцию комплексов С-400, и продолжаются работы по их загрузки. Турецкий лидер также заявил, что вопросом, где будут размещены ЗРК занимаются Минобороны и Генштаб Республики, которые и будут принимать решение.

Накануне, Эрдоган подтвердил намерения участвовать с Москвой в совместном производстве С-400 и сообщил, что Анкара задействует российские системы в случае нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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