2019-07-10T11:31:22+03:00
Политика

Эрдоган: Турция задействует системы С-400 в случае нападения

Турецкий лидер также вновь отметил намерения участвовать с Москвой в совместном производстве С-400
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Турции Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция намерена использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну будет совершено нападение. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"У некоторых возникает вопрос, почему мы покупаем [С-400], делаем такую инвестицию. Если нам будет нужно, то мы будем в праве их использовать, - приводит в среду слова президента газета Hürriyet. - Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию". Эрдоган также вновь заявил о намерениях Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контракт по поставкам ЗРК С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий турецкой стороне. Со своей стороны, президент Турции отмечал возможность совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов не только С-400, но и С-500.

8 июля Эрдоган сообщал, что в данный момент идет подготовка к отправке в Турцию российских зенитно-ракетных систем, и продолжаются работы по их загрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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