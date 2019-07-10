США смягчили ограничения на сотрудничество бизнеса с китайским Huawei

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-10T13:57:06+03:00

США даст компаниям лицензию на продажу своих товаров, еси это не будет угрожать национальной безопасности страны

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Администрация американского президента решила смягчить ограничения на сотрудничество бизнеса США с китайской Huawei. Теперь компании смогут получить лицензию на продажу своих товаров производителям из Китая, но только в том случае, если это не будет угрожать нацбезопасности США, как сообщает Financial Times.

При этом, в белом доме не уточнили, сколько будут действовать послабления. Фактически это означает, что в любой момент прежние ограничения могут вернуть свою силу. Ранее США уже разрешали Huawei частично возобновить свою деятельность в Америке. Запрет сняли лишь на время.

Напомним, что в черный список Huawei попал после неудачных торговых переговоров между странами. Таким образом она потеряла возможность работать с ОС Android и фирменными сервисами Google, а также лишилась контактов с американской корпорацией. Причем право использовать Android Huawei потеряли во всем мире, а не только США.

ИСТОЧНИК KP.RU