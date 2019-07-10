2019-07-10T17:34:09+03:00
Политика

«Параноидальное поведение»: Медведев прокомментировал отмену телемоста Киев-Москва

Российский премьер обратил внимание на то, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело против телеканала NewsOne
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Позиция Киева, под давлением которого отменили телемост граждан России и Украины «Надо поговорить», является паранойей и «юридическим фиглярством». Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

«Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение, и это все юридической фиглярство, которое вокруг этого развернулось», - сказал глава кабмина, отметив, что Медведчук рассказал ему о возбуждении уголовных дел по измене родине.

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс диалога между гражданами России и Украины. Позже запланированный телемост отменили.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 9 июля из-за инициативы проведения телемоста Национальный совет назначил внеплановую проверку NewsOne. Позже Генпрокуратура незалежной завела против украинского телеканала дело по статье «финансирование терроризма» и вызвали на допрос генпродюсера канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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