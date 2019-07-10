Союз журналистов Украины назвал запугиванием вызов на допрос генпродюсера NewsOne

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-10T16:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вызов на допрос генерального продюсера украинского телеканала NewsOne Василия Голованова, который предложил провести телемост Киев - Москва «Надо поговорить», является простым запугиванием. Соответствующие заявление сделал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Держитесь! Этот допрос - реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию», - написал он в комментарии под сообщением Голованова о вызове на допрос. Томиленко подчеркнул, что «нынешней ГПУ, которая не защитила ни журналистов, ни медиа от атак, доверия нет».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 9 июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne из-за инициативы проведения телемоста. Позже Генпрокуратура Украины заявила, что компания обеспечивала российский оборонный заказ и завела против украинского телеканала дело по статье «финансирование терроризма».

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс диалога между гражданами России и Украины. Через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве и требовали изменения информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU