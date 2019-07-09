Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-09T18:12:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июля, Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье «финансирование терроризма» против украинского телеканала NewsOne, которая ранее инициировала проведения телемоста Киев - Москва «Надо поговорить». Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, указав на то, что компания обеспечивала российский оборонный заказ.

«По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма», - заявил он.

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» появился анонс телемоста между гражданами России и Украины. Через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве. Они требовали от редакции изменения информационной политики, после чего телеканал отказался от идеи телемоста. Позже Нацсовет Украины назначил внеплановую проверку телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU