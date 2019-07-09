Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
Во вторник, 9 июля, Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье «финансирование терроризма» против украинского телеканала NewsOne, которая ранее инициировала проведения телемоста Киев - Москва «Надо поговорить». Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, указав на то, что компания обеспечивала российский оборонный заказ.
«По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма», - заявил он.
Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» появился анонс телемоста между гражданами России и Украины. Через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве. Они требовали от редакции изменения информационной политики, после чего телеканал отказался от идеи телемоста. Позже Нацсовет Украины назначил внеплановую проверку телеканала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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