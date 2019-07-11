Молодой британец пытался проникнуть в спальню к Елизавете II
В ночь на среду, 10 июля, неизвестный молодой человек пытался проникнуть в спальню королевы Великобритании Елизаветы II, однако был задержан охраной Букингемского дворца, передаёт The Sun со ссылкой на Скотланд-Ярд.
Полицейские Лондона рассказали, что 22-летний британец около двух часов ночи перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца и был задержан уже когда находился на территории королевской резиденции. Сама Елизавете II в тот момент мирно спала, её покой инцидент не нарушил.
Полицейские не считают произошедшее терактом, поскольку у незваного гостя не нашли при себе никакого оружия. Продолжается, а задержанный остается под стражей.
Издание считает, что молодой человек хотел повторить поступок маляра Майкла Фейгана, который ровно 37 лет назад, 9 июля 1982 года, проник в Букингемский дворец и долго бродил по комнатам. Охрана его схватила только после того, как мужчина вошел в спальню королевы, где находилась Елизавета II. Тот случай считается самым большим промахом стражей монаршей семьи.
К слову, как писал сайт kp.ru, минувшей осенью во дворце был задержан человек с электрошокером. Королева тогда отдыхала в Шотландии.
ИСТОЧНИК KP.RU