Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - цитирует ТАСС представителя ведомства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в четверг в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах на территории Северной ТЭЦ возник крупный пожар. На его ликвидацию были направлены пожарный поезд, авиация и 50 единиц техники.
В результате чрезвычайного происшествия пострадали одиннадцать человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ под личный контроль. СК по данному факту проводит проверку.
Пожар на Осташковском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU