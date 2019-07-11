Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-11T13:35:27+03:00

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Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в четверг в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах на территории Северной ТЭЦ возник крупный пожар. На его ликвидацию были направлены пожарный поезд, авиация и 50 единиц техники.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали одиннадцать человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ под личный контроль. СК по данному факту проводит проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719605" frameborder="0"></iframe> Пожар на Осташковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU