Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 17 июля

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-11T13:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственное бюро расследований Украины вызывает экс-президента незалежной Петра Порошенко на допрос в среду, 17 июля, по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

«Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузница на Рыбальском". Дата допроса - среда, 17 июля, 09:30», - сказал он, призвав «Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта.

Напомним, что в отношении Порошенко возбуждено уже восемь дел. Сайт kp.ru писал, что изначального бывшего президента Украины обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе, потом в злоупотреблении властью и служебным положением, а затем добавилось еще незаконное обогащение и узурпация судебной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU