2019-07-11T13:58:45+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку из-за пожара в Мытищах

Заниматься расследование ЧП будут следователи по особо важным делам [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Следственный комитет начал проверку из-за пожара в МытищахСледственный комитет начал проверку из-за пожара в МытищахФото: скрин с видео
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В четверг, 11 июня на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь тушил пожарный поезд, авиация и 50 единиц техники.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам. Оперативники выезжали на место пожара.

Сообщается, что пострадали 11 человек. У них ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Однако их может быть и больше. Следователи уточняют информацию о количестве пострадавших.

Напомним, что «Северная ТЭЦ» загорелась утром. Диспетчеры получили десятки сообщений о пожаре от очевидцев. Сайт «КП» писал ранее, что на локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов.

Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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