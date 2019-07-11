Следственный комитет начал проверку из-за пожара в Мытищах
В четверг, 11 июня на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь тушил пожарный поезд, авиация и 50 единиц техники.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам. Оперативники выезжали на место пожара.
Сообщается, что пострадали 11 человек. У них ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Однако их может быть и больше. Следователи уточняют информацию о количестве пострадавших.
Напомним, что «Северная ТЭЦ» загорелась утром. Диспетчеры получили десятки сообщений о пожаре от очевидцев. Сайт «КП» писал ранее, что на локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов.
Пожар на мытищинской ТЭЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU