Следственный комитет начал проверку из-за пожара в Мытищах

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-11T13:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 июня на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь тушил пожарный поезд, авиация и 50 единиц техники.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам. Оперативники выезжали на место пожара.

Сообщается, что пострадали 11 человек. У них ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Однако их может быть и больше. Следователи уточняют информацию о количестве пострадавших.

Напомним, что «Северная ТЭЦ» загорелась утром. Диспетчеры получили десятки сообщений о пожаре от очевидцев. Сайт «КП» писал ранее, что на локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719642" frameborder="0"></iframe> Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU