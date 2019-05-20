СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-20T12:00:00+03:00

Мэр Киева сослался на то, что утром в городе довольно сложно передвигаться на автомобиле [видео]

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Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде. Сам градоначальник объяснил это тем, что утром в городе наблюдаются большие пробки.

"В городе сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал политик у себя на странице в Twitter, при этом приложив несколько фотографий.

Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.

Сайт kp.ru писал о том, что Кличко начал появляться верхом на велосипеде еще в 2014 году. Так, например, он прибыл на нем на выборы президента Украины, которые состоялись в прошлом месяце.

Мэр Киева не впервые приезжает на важное мероприятие на велосипедеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшего боксера сразу обвинили в подражании мэру Лондона Борису Джонсону. Правда если велосипед британца стоит всего 600 долларов, то, по крайней мере, одно из двухколесных транспортных средств киевского градоначальника оценивается в 10 000 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU