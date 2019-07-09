Последняя капля Киндзмараули: Госдума проголосовала за санкции против Грузии

Конкретного списка товаров депутаты не привели — оставили на усмотрение кабмина. Уже правительство должно разработать свои предложения и направить их на одобрение президенту. Скорее всего, запрет коснется ввоза в Россию грузинских вин, воды, ну и остановки денежных переводов.

Пока между Москвой и Тбилиси закрыты лишь авиаперелеты. Но на заседании в этот вторник Госдума потребовала расширить список экономических мер. «За» проголосовали 416 депутатов. Решение приняли единогласно. Это ответ на антироссийские митинги в Тбилиси. А также на омерзительную выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. Он в прямом эфире канала «Рустави-2» около минуты на чистом русском мате крыл россиян, Путина и его покойных родителей. И тут подоспела наша ответка. Если Грузия не хочет дружить - накажем рублем и лари.

- Это длится много лет, и одним «Боржоми» не обойтись. Нужно прекратить все экономические отношения с Грузией, - выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. - Так оскорбительно никто не говорил ни про русского царя, ни про генсека КПСС, а теперь они по морде нас бьют.

- Кульминацией бессильной злобы всех этих обиженных мосек стало выступление некоего Габунии на телеканале «Рустави-2» с прямыми оскорблениями президента страны и, кстати, нас с вами — ее граждан, - поддержал Жириновского вице-спикер Петр Толстой. - Нам надо максимально четко и жестко дать понять этой публике, что с Россией такой дворовый путь поведения не пройдет. И извиняться надо не за слова, а за смысл, за риторику в адрес России и президента России. Только благодаря России на карте существуют два злобных инвалида. Несостоявшиеся государства — Украина и Грузия. Да, они такие и будут этой злобой полыхать, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся

А вот аналитики уверены, что санкции сильно подкосят экономику Грузии.

- Грузия — это не «планета-железяка», там нет сильной промышленности. Значит, речь точно пойдет о товарах и туристах, - рассказал «КП» кандидат экономических наук Александр Разуваев. - Первое, что запретят — это вино и вода. Продавая их в Россию Грузия зарабатывает примерно 500 миллионов долларов. Трудно сказать, какие сорта запретят. Но удар будет серьезным. Второе — денежные переводы. Из России туда уходит почти 350-400 миллионов долларов в год. Третье — и самое болезненное — туристы. Основная валюта Грузии ее красивые улочки, горы. Туда отказываются ехать не только русские, но и казахи, киргизы, белорусы — все СНГ кроме Украины. На этом Тбилиси потеряет целый миллиард долларов. ВВП Грузии — 15 миллиардов долларов. После этих санкций страна потеряет 20% от общей суммы. Для России это незначительные деньги, а для Грузии — очень серьезные.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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