Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен
Крупный пожар, вспыхнувший накануне днем на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, удалось полностью потушить только после часа ночи в пятницу, 12 июля.
Пресс-служба областного главка МЧС уточняет, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 14:04 среды, а ликвидировано оно было в 01.37. По данным спасателей, один человек погиб, еще 13 пострадали. Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших, все – сотрудники автомастерской, расположенной рядом с теплоэлектроцентралью.
Напомним, как писал сайт kp.ru, еще днем в МЧС объявили, что пожар на площади 800 квадратных метров после пенной атаки в 13:15 мск локализован, однако потом возле ТЭЦ загорелось административное здание, используемое также как склад, площадь возгорания превысила 1,4 тысячи квадратных метров.
Причины пожара выясняются, возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU