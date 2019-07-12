2019-07-12T04:03:26+03:00
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен

По данным МЧС, один человек погиб, еще 13 пострадали [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крупный пожар вспыхнул на территории Северной ТЭЦ в районе Осташковского шоссе в подмосковных МытищахКрупный пожар вспыхнул на территории Северной ТЭЦ в районе Осташковского шоссе в подмосковных МытищахФото: кадр с видео
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Крупный пожар, вспыхнувший накануне днем на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, удалось полностью потушить только после часа ночи в пятницу, 12 июля.

Пресс-служба областного главка МЧС уточняет, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 14:04 среды, а ликвидировано оно было в 01.37. По данным спасателей, один человек погиб, еще 13 пострадали. Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших, все – сотрудники автомастерской, расположенной рядом с теплоэлектроцентралью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще днем в МЧС объявили, что пожар на площади 800 квадратных метров после пенной атаки в 13:15 мск локализован, однако потом возле ТЭЦ загорелось административное здание, используемое также как склад, площадь возгорания превысила 1,4 тысячи квадратных метров.

Причины пожара выясняются, возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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