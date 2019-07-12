Взрыв на свадьбе в Афганистане: пять человек погибли, более 40 ранены

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-12T09:45:51+03:00

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Жертвами взрыва на свадебной церемонии в афганском городе Нангархар в одноименной восточной провинции страны стали как минимум пять человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел утром в пятницу, 12 июля, когда гости только постепенно собирались на праздник. По словам официального представителя губернатора провинции Атаулла Хогьяни, террористом-смертником был ребенок.

Пресс-секретарь главы региона добавил, что число погибших может возрасти.

ИСТОЧНИК KP.RU