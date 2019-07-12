МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-12T16:47:37+03:00

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После полного восстановления прав российской делегации в Совете Европы Москва работает над возмещением задолженности за 2017-2018 годы. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы работаем над этим, мы выплатим», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос», – сказал он

Глушко пояснил, что первую сумму Москва выплатит за этот год. «Для этого надо совершить определенные внутренние процедуры. Работа ведется», - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее Грушко заявлял, что том, что перед полной выплатой долга должны пройти все необходимые государственные процедуры.

Напомним, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было утверждено решение вернуть российской делегации все полномочия в полном объеме. После чего Министерство иностранных дел России сообщило о выполнении всех обязательств по взносам.

ИСТОЧНИК KP.RU