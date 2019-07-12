2019-07-12T16:47:37+03:00
Политика

МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы

На данный момент часть задолженности Москвы уже возмещена
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Александр ГрушкоАлександр ГрушкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После полного восстановления прав российской делегации в Совете Европы Москва работает над возмещением задолженности за 2017-2018 годы. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы работаем над этим, мы выплатим», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос», – сказал он

Глушко пояснил, что первую сумму Москва выплатит за этот год. «Для этого надо совершить определенные внутренние процедуры. Работа ведется», - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее Грушко заявлял, что том, что перед полной выплатой долга должны пройти все необходимые государственные процедуры.

Напомним, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было утверждено решение вернуть российской делегации все полномочия в полном объеме. После чего Министерство иностранных дел России сообщило о выполнении всех обязательств по взносам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским