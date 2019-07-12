Подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой задержали у станции метро "Университет"

СЕГОДНЯ 20:55 2019-07-12T21:10:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого убийцу 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Тело девушки утром в среду, 10 июля, нашла горничная в номере отеля "Внуково-Вилладж".

По словам источника "КП" в силовых структурах, оперативникам главка пришлось открыть огонь в воздух. Мужчина пытался скрыться от них, но его догнали и скрутили.

В роковой день тело девушки нашли в ванне с водой, при этом она была в одежде. Следователи сразу установили причину смерти: удушение. Как удалось выяснить "КП", в этой гостинце девушка останавливалась неоднократно и всякий раз ее сопровождал молодой человек. За сутки до убийства пара сняла двухместный номер. А на следующий день парень при выходе из отеля попросил продлить бронь еще на один день.

По словам близких убитой, она с детства мечтала о небе. Сестра девушки заявила, что семья понятия не имеет, что за молодой человек был у нее и с кем она оставалась в отеле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"У нее всегда водились деньги, но про своих парней она не говорила": сестра убитой в Москве стюардессы рассказала о ней

23-летнюю Альбину Мухамедзянову нашли задушенной в гостинице "Внуково-Вилладж" [аудио]

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719528" frameborder="0"></iframe> Сестра убитой в Москве стюардессы: У нее всегда водились деньги, но про своих парней она не говорила.Анастасия ВАРДАНЯН

ИСТОЧНИК KP.RU