2019-07-12T23:53:46+03:00
Политика

Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО

Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы за убийство журналиста Андреа Роккелли
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский, узнав о том, что в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы воевавшего в Донбассе экс-бойца Нацгвардии, поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре «приложить максимум усилий», чтобы вернуть его на родину.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива», - приводит слова главы государства его пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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