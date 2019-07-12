Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО
Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы за убийство журналиста Андреа Роккелли
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский, узнав о том, что в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы воевавшего в Донбассе экс-бойца Нацгвардии, поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре «приложить максимум усилий», чтобы вернуть его на родину.
«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива», - приводит слова главы государства его пресс-служба.
ИСТОЧНИК KP.RU