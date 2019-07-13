Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-13T09:31:21+03:00

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского в один день с петицией о его отставке была опубликовано и другое воззвание, автор которого предложил сократить число депутатов Верховной рады более, чем в четыре раза: с 450 до 100.

«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», - говорится в петиции.

Её поддержали без малого 26 тысяч человек, и Зеленский ответил. Суть ответа сводится к тому, что проблема наболевшая, волнующая украинскую общественность, но уменьшение количества народных избранников «имеет как положительные, так и отрицательные последствия».

Поэтому такое решение, как указывает лидер Незалежной, требует «взвешенного, основательного анализа и научного подхода». сокращения до 100 человек числа украинских парламентариев.

Кроме того, смена состава парламента связана с необходимостью изменить соответствующую статью Конституции. Зеленский пообещал, что комиссия по вопросам правовой реформы изучит этот вопрос, а напоследок поблагодарил автора петиции «за обращение с актуальным вопросом и предложение его решения».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

А уже на второй день, 22 мая, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием, чтобы он «немедленно» ушел в отставку. Стоит отметить, что она тоже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Отвечая на это воззвание, Зеленский отметил, что Конституцией предусмотрены четыре условия досрочного прекращения полномочий президента: отставка, тяжелая болезнь, импичмент и смерть, три из них в его случае точно не подходят. Но главное, по его словам, то, что он «не может пренебречь волей 73% избирателей». Поэтому покидать свой пост раньше времени не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU