Зеленский потребовал от главы фискальной службы Украины подать в отставку

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-13T16:41:44+03:00

Украинский лидер заявил, что Александр Власов не может справиться с людьми в его подчинении

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставки, указав на то, что политик не справляется со своими обязанностями и не может справится с людьми, находящимися в его подчинении.

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали», - сказал украинский лидер, попросив у главы ГФС сообщить дату отставки «не из Facebook, а из реальных документов».

Со своей стороны Александр Власов сообщил, что уже в субботу напишет заявление об отставки.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада Украины повторно отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел незалежной Павла Климкина, и второй раз отклонила внесенное Зеленским постановления об освобождении от должности главы МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU