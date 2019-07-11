2019-07-11T17:50:52+03:00
Политика

Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина

Ранее Зеленский повторно внес в Раду представление об освобождении от должности украинского министра иностранных дел
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Павел КлимкинПавел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 11 июля, Верховная Рада Украины повторно отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел незалежной Павла Климкина.

За проект постановления за увольнение Климкина проголосовали 160 народных депутатов, в то время как для принятия решения нужно по крайней мере 226 голосов.

Напомним, ранее украинский парламент отклонил внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским постановления об освобождении от должности министра иностранных дел, главу Минбороны незалежной Степана Полторака и начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Как писал сайт kp.ru, после решения украинского парламента лидер незалежной повторно внес в Раду представление об освобождении Климкина от должности главы МИД и назначении на его пост замглавы администрации Пристайко.

При этом, 17 мая, Климкин сам написал заявление об отставке и даже снял специальное видео по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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