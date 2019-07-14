2019-07-14T08:35:39+03:00
Политика

Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»

По мнению эксперта, поставка зенитно-ракетных комплексов может обернуться выходом Турции из НАТО
Мария ИГНАТЬЕВА
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Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»Фото: REUTERS
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Немецкий политолог Томас Егер рассказал, о возможности выхода Турции из НАТО. По его мнению, на это может повлиять поставку в страну из России зенитно-ракетных комплексов С-400. Более того он назвал сделку «огромной победой Владимира Путина».

Егер уверен, что соглашение Анкары и Москвы усугубит испортившиеся отношения Турции и США, сообщает журнала Focus Online. Америка поставлена в невыгодное положение. Вашингтону придется ввести против Турции санкции за покупку военной техники у России. Политолог считает, что президент США Дональд Трамп попытается их отложить, но отказаться от них совсем юридически невозможно.

Напомним, что ранее между Турцией и США была договоренность о поставке американской военной техники в Анкару. Однако стороны не смогли договориться. Во-первых, американская система Patriot слишком дорога, а во-вторых, США хотели избежать утечки технологий.

Напомним, что 8 июля президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил о продолжении работ по загрузки С-400. Первая партия военной техники уже доставлена в страну.

Доставка С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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