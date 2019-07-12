2019-07-12T13:23:57+03:00
Политика

Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию

На авиабазу Мюртед в провинции Анкара поступила первая партия зенитно-ракетных систем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в ТурциюСамолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в ТурциюФото: Иван МАКЕЕВ
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В пятницу, 12 июля, самолёты c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 прибыли в Турцию, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщили

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, Минобороны Турецкий Республики сообщила о начале поставок первых партий компонентов российских ЗРК. Незадолго до этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о работах по загрузки С-400 и отметил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетных системы. В Кремле подтвердили, что все поставки идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.

Напомним также, что турецкий лидер ранее подтвердил намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве зенитно-ракетных систем С-400, а также заявил о намерениях Анкары задействовать российские комплексы в случае нападения.

Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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