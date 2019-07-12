Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-12T13:23:57+03:00

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В пятницу, 12 июля, самолёты c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 прибыли в Турцию, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщили

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, Минобороны Турецкий Республики сообщила о начале поставок первых партий компонентов российских ЗРК. Незадолго до этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о работах по загрузки С-400 и отметил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетных системы. В Кремле подтвердили, что все поставки идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.

Напомним также, что турецкий лидер ранее подтвердил намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве зенитно-ракетных систем С-400, а также заявил о намерениях Анкары задействовать российские комплексы в случае нападения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719831" frameborder="0"></iframe> Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU