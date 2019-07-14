СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-14T09:24:34+03:00

В Британии выяснили, кто виновен в утечке секретных писем посла в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры из других стран не причастны к «сливам»

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Полиция Великобритании выяснила, кто виновен в утечке информации из секретных писем посла, представлявшего интересы королевства в Америке. Из-за «сливов» разразился большой скандал. В секретных телеграммах была критика американской администрации. Посол Королевства Великобритании Ким Дэррок, в частности, назвал главу Белого дома «некомпетентным». В ответ Трамп назвал англичанина «глупым парнем», а затем и вовсе заявил, что США не намерены вести с ним дела. После этого Дэррок покинул свой пост.

Накануне источник The Sunday Times сообщил, кто виновен в «сливе» информации из засекреченных телеграмм.

- Полициейские задействуют полную мощь государства. Они думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам, - отметил источник газеты.

Скотленд-Ярд также проводит собственное внутреннее расследование совместно со службой британской внешней разведки МИ-6 и МИД Великобритании. Они выяснили, что утечка не является результатом хакерской атаки со стороны других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU