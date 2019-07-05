Трамп пообещал американцам установить флаг США на Марсе

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-05T05:11:12+03:00

По словам главы Белого дома, это произойдет уже скоро – после того, как американские астронавты вернутся на Луну

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Поздравляя американцев с Днем Независимости, президент США Дональд Трамп пообещал согражданам, что совсем скоро астронавты Соединенных Штатов «вернутся» на Луну, а потом установят государственный звездно-полосатый флаг и на Марсе.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», - заявил глава Белого дома, выступая по случаю национального праздника у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне. Его выступление транслируют все телеканалы страны.

Напомним, Трамп приказал NASA в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну. Кроме того, он намерен в 2020 финансовом году (начнется в Америке уже 1 октября этого года) увеличить расходы космического агентства на освоение Луны на 500 миллионов долларов.

К слову, как писал сайт kp.ru, к Дню Независимости США NASA показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль, расположенном в 7,5 тысяч световых лет от Земли. В госдепартаменте назвали запечатленное орбитальным телескопом Hubble свечение «потрясающим фейерверком в честь 4 июля. Однако, если посмотреть на снимок под другим углом, на нем отчетливо виден российский флаг.

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ИСТОЧНИК KP.RU