В Москве поймали 22-х летнего хоккеиста "Спартака" с поддельными водительскими правами

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-15T08:40:49+03:00

Документ был направлен на экспертизу, которая показала, что он было фальшивым

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В Москве в субботу, 13 июля, сотрудниками ГИБДД был пойман 22-летний нападающий ХК "Спартак" Михаил Котляровский с поддельными водительскими правами.

Спортсмен находился за рулем своего БМВ, когда его остановили на Семеновском переулке для проверки документов. Котляровский на просьбу сотрудников ГИБДД предъявил права на свое имя. Однако оно показалось им ненастоящим.

Документ был отправлен на специальную экспертизу, которая и подтвердила, что он является фальшивым, сообщает KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года футболист "Спартака" Аяз Гулиев избил пешехода в центре Москвы. Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода. Пострадавший попытался сбежать от Гулиева, однако спортсмен догнал мужчину и еще несколько раз ударил его.

ИСТОЧНИК KP.RU