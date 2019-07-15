2019-07-15T13:16:56+03:00
Политика

В Сирии нарушен режим прекращения огня

Стрельба слышалась в провинциях Алеппо и Латакия
Елена АКИМОВА
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В Сирии нарушен режим прекращения огняВ Сирии нарушен режим прекращения огняФото: Александр КОЦ
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В Сирии зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня. Российской частью совместной комиссии по данным вопросам было зафиксировано сразу несколько случаев. Один случай был зафиксирован в провинции Алеппо, второй в Латакии.

Турецкой стороной комиссии было зафиксировано 11 случаев открытия огня. Большинство – семь- произошли в провинции Алеппо. Три в Хама и один в Идлибе.

В Министерстве обороны РФ отметили, что за прошедшие сутки было подписано соглашение о переходе под контроль легитимного правительства Сирии часть территорий. На территории примирения оказались 2534 населенных пункта. Режим перемирия соблюдают 234 вооруженных формирований, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотника. А 13 июля боевики взорвали бомбу на пути российского военного патруля. Никто из военнослужащих не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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