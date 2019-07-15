Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-15T13:42:43+03:00

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Лефортовский суд Москвы по подозрению в госизмене отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

- Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября, - сказала представитель суда в разговоре с ТАСС.

Напомним, что ранее «КП» сообщала о том, что еще одного сотрудника ЦНИИмаш отправили в следственный изолятор по подозрению в том же преступлении. Тогда речь шла о начальнике центра. Роман Ковалев провел в следственном изоляторе уже месяц. По решению суда свободу ему ограничили до 5 августа.

В июле прошлого года их 74-летнего коллегу кандидата технических наук Виктора Кудрявцева арестовали по аналогичному обвинению.

ИСТОЧНИК KP.RU