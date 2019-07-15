В Киеве завершилась встреча украинского и российского омбудсменов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-15T14:19:32+03:00

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Вопрос механизма возвращения задержанных украинских и российских граждан на родину был главными на встрече уполномоченных по правам человека Украины и России - Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Киеве. Об этом сообщила омбудсмен незалежной.

«Сотрудничество уполномоченных продолжается в направлении улучшения жизни наших граждан двух государств. Мы обсудили такие вопросы, как механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории РФ, и граждан РФ, находящихся на территории Украины, содержащихся в местах несвободы», - заявила Денисова на брифинге.

Напомним, что ранее в Кремле сообщили, что Москва внимательно отслеживают ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским, который был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Накануне в Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник, 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU