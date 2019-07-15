Прошенко уверен, что украинских моряков освободят до выборов в Раду

СЕГОДНЯ 01:14 2019-07-15T01:14:52+03:00

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Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе, буду освобождены из-под стражи до внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Международный трибунал по морскому праву принял решение об освобождении украинцев.

"До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Как сообщал сайт kp.ru, адвокат Николай Полозов рассказал, что 24 украинским морякам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Следствие завершено, и в скором времени СК обратится в Лефортовский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста фигурантам дела.

Ранее Москва направила в Киев и Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые можно использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин отклонил предложение России.

ИСТОЧНИК KP.RU