Омбудсмен России подала прошение об освобождении Вышинского под подписку о невыезде

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-15T16:25:10+03:00

Татьяна Москалькова также заявила, что у Киева есть все юридические основания для освобождения главного редактора "РИА Новости Украина"

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у Киева на данный момент есть все юридические основания для освобождения главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины, о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения, - сказала она. - Появилась правовая основа для решения вопроса".

Москалькова также заявила, что подала прошение на имя судьи об освобождении Вышинского под подписку о невыезде, он готов являться в суд.

Ранее в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Кирилла Вышинского 15 июля могут выпустить из заключения.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая прошлого года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент главному редактору "РИА Новости Украина" находится под арестом, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU