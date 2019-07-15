2019-07-15T16:55:37+03:00
Общество

Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля

Главного редактора "РИА Новости Украина" обвиняют в госизмене [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл ВышинскийГлавный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл ВышинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подольский районный суд Киева на очередном заседании в понедельник, 15 июля, не стал рассматривать дело главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Слушание перенесено на 19 июля.

Как пояснили в суде, такое решение принято "в связи в нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".

Омбудсмены России Татьяна Москалькова заявила, что не располагает информацией о том, что перенос срока рассмотрения дела Вышинского может быть связан с вопросами обмена. По ее словам, Вышинский не согласен с обменом и будет добиваться признания своей невиновности.

Кроме того, уполномоченный президента по правам человека добавила, что российская сторона ни разу не слышали убедительных доказательств о вине главного редактора "РИА Новости".

Напомним, Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент главному редактору "РИА Новости Украина" грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Заседание суда по делу журналиста Вышинского перенесено на 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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