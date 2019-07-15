Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля
Подольский районный суд Киева на очередном заседании в понедельник, 15 июля, не стал рассматривать дело главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Слушание перенесено на 19 июля.
Как пояснили в суде, такое решение принято "в связи в нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".
Омбудсмены России Татьяна Москалькова заявила, что не располагает информацией о том, что перенос срока рассмотрения дела Вышинского может быть связан с вопросами обмена. По ее словам, Вышинский не согласен с обменом и будет добиваться признания своей невиновности.
Кроме того, уполномоченный президента по правам человека добавила, что российская сторона ни разу не слышали убедительных доказательств о вине главного редактора "РИА Новости".
Напомним, Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент главному редактору "РИА Новости Украина" грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Заседание суда по делу журналиста Вышинского перенесено на 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU