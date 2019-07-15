Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - сказала она в эфире украинского телеканала «Прямой».
При этом Москалькова добавила, что Россия на соответствующую ноту получена отрицательный ответ. Российский омбудсмен напомнила, что о таком решение президент Владимир Зеленский не знал.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве предложили варианты развития событий, при которых члены экипажей украинских кораблей могут быть освобождены. Однако в Киеве отказались даже их рассматривать. При этом Зеленский позже пообещал выяснить, почему этот вопрос с ним не обсудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Со своей стороны, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом.
Напомним, задержанные моряки находятся в России с 25 ноября 2018 году. В тот день украинские корабли нарушили государственную границу России, в связи с чем были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU