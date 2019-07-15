Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

СЕГОДНЯ 19:47 2019-07-15T19:47:22+03:00

Уполномоченный по правом человека России отметила, что Москва готова пойти на такие шаги при условии обязательства их участия в суде

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.

"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - сказала она в эфире украинского телеканала «Прямой».

При этом Москалькова добавила, что Россия на соответствующую ноту получена отрицательный ответ. Российский омбудсмен напомнила, что о таком решение президент Владимир Зеленский не знал.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве предложили варианты развития событий, при которых члены экипажей украинских кораблей могут быть освобождены. Однако в Киеве отказались даже их рассматривать. При этом Зеленский позже пообещал выяснить, почему этот вопрос с ним не обсудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Со своей стороны, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом.

Напомним, задержанные моряки находятся в России с 25 ноября 2018 году. В тот день украинские корабли нарушили государственную границу России, в связи с чем были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU