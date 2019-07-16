2019-07-16T09:19:55+03:00
Общество

На центральную Россию надвигаются грозовые дожди

Осадки будут идти в дневное время
Мария ИГНАТЬЕВА
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На центральную Россию надвигаются грозовые дождиНа центральную Россию надвигаются грозовые дождиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Рабочая неделя в центральной России будет дождливой. На юго-западе Центрального федерального округе формируется циклон, который принесет с собой грозовые дожди. Доберутся они и до Москвы.

- Наиболее интенсивными дожди будут в дневные часы. Ночью и утром наблюдаются туманы Температура воздуха будет в пределах от +18 до +25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до +29. Однако эти значения на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - сообщается на сайте Гидромета.

Синоптики отметили, что циклон немного стихнет лишь на выходных. Однако дожди не прекратятся.

Напомним, "КП" уже писала, каким будет июль 2019 года в Москве. Синоптики прогнозировали комфортный месяц, однако погода в столице не радует. Несколько раз с за последние несколько недель специалисты объявляли "желтый" уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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