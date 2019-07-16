СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-16T14:28:27+03:00

Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД Фото: REUTERS

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В ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует встреч со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, но разговоры по телефону могут быть согласованы в сжатые сроки. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложенные главой Франции переговоры по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Встреч в ближайшее время не планируется. Что касается разговоров (по телефону - ред.), то они могут согласовываться весьма в сжатые сроки, в часы, можно сказать. Пока каких-то конкретных договоренностей нет», - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Макрон заявил, что на текущей неделе намерен провести переговоры с Путиным, а также со своими иранским и американским коллегами Хасаном Роухани и Дональдом Трампом по теме СВПД для того, чтобы сохранить ядерное соглашение и избежать любые формы эскалации в регионе.

Напомним, 7 июля, как и обещал Роухани, Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Позже, 10 июля, в Исламской Республики сообщили, что в случае дальнейшего невыполнения участниками СВПД своих обязательств, Иран готов к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU