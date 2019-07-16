После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-16T15:06:25+03:00

Протокол перед переговорами канцлера Германии с премьер-министром Молдавии был специально изменен [видео]

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Во вторник, 16 июля, перед переговорами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду прослушали национальные гимны стран сидя, что может быть связано с недавними приступами дрожи главы кабмина ФРГ, которой стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне 10 июля.

Протокол перед встречей с молдавским премьером был специально изменен. Для Санду и Меркель перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья.

Это уже не первый случай подобного изменения протокола. Как сообщал ранее сайт kp.ru, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также слушали национальные гимны сран сидя.

Напомним, 10 июля, в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне канцлер Германии уже третий раз испытала приступ дрожи. Впервые ей стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже она почувствовала недомогание во время приема у экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Многие медицинские эксперты предполагают, что сильная дрожь может иметь эмоциональную природу и не исключают панических атак.

Из-за приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя.

ИСТОЧНИК KP.RU