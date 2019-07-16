2019-07-16T15:06:25+03:00
В мире

После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя

Протокол перед переговорами канцлера Германии с премьер-министром Молдавии был специально изменен [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, перед переговорами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду прослушали национальные гимны стран сидя, что может быть связано с недавними приступами дрожи главы кабмина ФРГ, которой стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне 10 июля.

Протокол перед встречей с молдавским премьером был специально изменен. Для Санду и Меркель перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья.

Это уже не первый случай подобного изменения протокола. Как сообщал ранее сайт kp.ru, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также слушали национальные гимны сран сидя.

Напомним, 10 июля, в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне канцлер Германии уже третий раз испытала приступ дрожи. Впервые ей стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже она почувствовала недомогание во время приема у экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Многие медицинские эксперты предполагают, что сильная дрожь может иметь эмоциональную природу и не исключают панических атак.

Из-за приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Американские ученые нашли способ избежать старческой деменции
Собянин: строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону
В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Посол США в Японии покинет свой пост
Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза
В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
В России может появиться новая схема расчета платы за мусор
В России рекордно низко упали цены на сахар
Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана
Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях