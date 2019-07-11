После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-11T15:33:12+03:00

Перед встречей канцлера Германии с премьер-министром Дании у красной дорожки был специально установлен небольшой подиум [видео]

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В четверг, 11 июля, перед переговорами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прослушали национальные гимны сран сидя.

Как пишет Spiegel Online, это связано с недавними приступами дрожи главы кабмина ФРГ, которой стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне 10 июля.

Протокол перед встречей с датским премьером был специально изменен. Для Фредериксена и Меркель перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья.

Напомним, сайт kp.ru писал, канцлера Германии уже третий раз испытала на публике приступ дрожи. Это произошло в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии. В Кабинете министров ФРГ поспешили успокоить, что с их лидером все в порядке, позже сама Меркель заявила, что «не стоит беспокоиться».

Впервые ей стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Позже она вновь почувствовала недомогание во время приема у экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU