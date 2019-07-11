После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя
В четверг, 11 июля, перед переговорами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прослушали национальные гимны сран сидя.
Как пишет Spiegel Online, это связано с недавними приступами дрожи главы кабмина ФРГ, которой стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне 10 июля.
Протокол перед встречей с датским премьером был специально изменен. Для Фредериксена и Меркель перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья.
Напомним, сайт kp.ru писал, канцлера Германии уже третий раз испытала на публике приступ дрожи. Это произошло в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии. В Кабинете министров ФРГ поспешили успокоить, что с их лидером все в порядке, позже сама Меркель заявила, что «не стоит беспокоиться».
Впервые ей стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Позже она вновь почувствовала недомогание во время приема у экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.
ИСТОЧНИК KP.RU