В машине отца пропавшего в Польше мальчика нашли следы крови ребенка

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-16T16:18:30+03:00

Пока судьба 5-летнего мальчика из России, который пропал в Польше, не известна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Польские силовики официально приостановили поиски 5-летнего Давида Жуковского. Он пропал в ночь на 11 июля, до сих пор остается загадкой, что случилось с маленьким гражданином России. А тем временем появилась информация, что в машине отца мальчика на обивке сидений нашли биоматериалы ребенка. Эксперты обнаружили следы крови и мочи Давида, но в правоохранительных органах отметили, что пока рано делать выводы.

Павел Жуковский, отец Давида, последний кто видел мальчика в живых. Мужчина забрал сына у своих родителей и повез к бывшей жене в Варшаву, но по пути отправил женщине сообщение «Больше никогда не увидишь сына» — и отключил телефон. Спустя некоторое время его изуродованное тело нашли на железнодорожном переезде. В трех километрах от места самоубийства стояла машина Skoda Fabia, мальчика нигде не оказалось.

Коллеги мужчины отмечают, что он был спокойным, уравновешенным, не употреблял алкоголь и не играл в азартные игры. Он работал торговым представителем в фирме, торгующей садовыми принадлежностями. Павел занимался раскруткой и рекламой товаров, часто ездил на зарубежные ярмарки.

- Он был очень продуманным, умным человеком, его беспокоила каждая мелочь. Если он действительно все запланировал, не удивительно, что полиция не может найти ребенка, — поделились коллеги Павла.

Они также раскритиковали ход поисковой операции. Силовики сосредоточились на районе, где был запеленгован телефон Павла, а вот версию, что он мог отключить аппарат и выбросить его не рассматривалась, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU