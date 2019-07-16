В Иране заявили, что пока не собираются обогащать уран свыше 4,5%
Тегеран пока не принял решение обогащать уран свыше 4,5%, однако в случае дальнейшего невыполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств, Исламская Республика готова к дальнейшим ответным мерам, в том числе и начать обогащение урана до 20%. Соответствующие заявление сделал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
«Иран пока не принял решение увеличить обогащение свыше 4,5%. На данный момент мы остаемся на этом уровня», - сказал он.
Однако Камальванди заявил, что запасы фторида урана у Исламской Республики превышают 300 кг и страна наращивает темпы обогащения. «Обогащение урана напоминает скоростной поезд, на пути следования которого после 4,5% следует остановка в 20%», - отметил представитель ОАЭИ.
Ранее Камальванди также заявлял о готовности Тегерана приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%.
Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани, Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%.
ИСТОЧНИК KP.RU