2019-07-16T20:50:35+03:00
Политика

В США заявили, что покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35

12 июля первый самолет с российскими ЗРС приземлился на турецкой авиабазе Мюртед [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В США заявили, что покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35В США заявили, что покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Покупка Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара. Об это во вторник заявил кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", - цитирует его РИА Новости.

При этом Эспер добавил, что в случае своего утверждения на посту главы оборонного ведомства, он будет ставить своему турецкому коллеге условия «либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое».

При этом президент США Дональд Трамп назвал ситуация вокруг покупки Анкарой российских С-400 сложной, а также несправедливой, поскольку Турция хочет купить аналогичное американское вооружение, передает агентство Reuters.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году. Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов. В ответ на это, Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на следующий финансовый год, который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских ЗРС С-400.

12 июля первый самолет с российскими ЗРС приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Доставка С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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